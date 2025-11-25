SPI-Titel METALL ZUG-Aktie: So viel hätten Anleger an einem METALL ZUG-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in METALL ZUG eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 25.11.2020 wurde das METALL ZUG-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der METALL ZUG-Aktie betrug an diesem Tag 1 380,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,246 METALL ZUG-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.11.2025 auf 720,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 217,39 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 47,83 Prozent.

Zuletzt verbuchte METALL ZUG einen Börsenwert von 322,41 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at