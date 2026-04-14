METALL ZUG Aktie
WKN DE: A0Q221 / ISIN: CH0039821084
|Lohnende METALL ZUG-Investition?
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14.04.2026 10:03:52
SPI-Titel METALL ZUG-Aktie: So viel hätten Anleger an einem METALL ZUG-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der METALL ZUG-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1 955,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das METALL ZUG-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,051 METALL ZUG-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.04.2026 gerechnet (737,00 CHF), wäre die Investition nun 37,70 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 62,30 Prozent.
Insgesamt war METALL ZUG zuletzt 330,73 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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