METALL ZUG Aktie
WKN DE: A0Q221 / ISIN: CH0039821084
|Frühes Investment
|
06.01.2026 10:03:44
SPI-Titel METALL ZUG-Aktie: So viel hätten Anleger an einem METALL ZUG-Investment von vor einem Jahr verloren
Die METALL ZUG-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren METALL ZUG-Anteile an diesem Tag 1 120,00 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die METALL ZUG-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,893 METALL ZUG-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des METALL ZUG-Papiers auf 834,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 744,64 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 25,54 Prozent.
METALL ZUG markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 367,64 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu METALL ZUG AG Bmehr Nachrichten
Analysen zu METALL ZUG AG Bmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|METALL ZUG AG B
|904,00
|1,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.