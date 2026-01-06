SPI-Titel METALL ZUG-Aktie: So viel hätten Anleger an einem METALL ZUG-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die METALL ZUG-Aktie Anlegern gebracht.

Die METALL ZUG-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren METALL ZUG-Anteile an diesem Tag 1 120,00 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die METALL ZUG-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,893 METALL ZUG-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des METALL ZUG-Papiers auf 834,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 744,64 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 25,54 Prozent.

METALL ZUG markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 367,64 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at