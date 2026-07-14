SPI-Titel METALL ZUG-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in METALL ZUG von vor 10 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in METALL ZUG-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 10 Jahren wurde das METALL ZUG-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das METALL ZUG-Papier bei 1 923,65 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die METALL ZUG-Aktie investiert, befänden sich nun 0,520 METALL ZUG-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 379,49 CHF, da sich der Wert eines METALL ZUG-Anteils am 13.07.2026 auf 730,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 62,05 Prozent verringert.

Der METALL ZUG-Wert an der Börse wurde auf 327,19 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at