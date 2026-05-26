METALL ZUG Aktie
WKN DE: A0Q221 / ISIN: CH0039821084
|Langfristige Anlage
|
26.05.2026 10:03:47
SPI-Titel METALL ZUG-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in METALL ZUG von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit METALL ZUG-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das METALL ZUG-Papier an diesem Tag 1 060,00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,094 METALL ZUG-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen METALL ZUG-Papiere wären am 22.05.2026 66,04 CHF wert, da der Schlussstand 700,00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 33,96 Prozent.
Jüngst verzeichnete METALL ZUG eine Marktkapitalisierung von 315,14 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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