SPI-Titel METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in METALL ZUG von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades METALL ZUG-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des METALL ZUG-Papiers betrug an diesem Tag 1 980,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die METALL ZUG-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,051 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 212,12 CHF, da sich der Wert einer METALL ZUG-Aktie am 12.01.2026 auf 834,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 57,88 Prozent vermindert.
Der Marktwert von METALL ZUG betrug jüngst 383,61 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
