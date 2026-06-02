METALL ZUG Aktie

METALL ZUG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q221 / ISIN: CH0039821084

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Investmentbeispiel 02.06.2026 10:04:20

SPI-Titel METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in METALL ZUG von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen METALL ZUG-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit METALL ZUG-Anteilen statt. Zum Handelsende standen METALL ZUG-Anteile an diesem Tag bei 1 700,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,588 METALL ZUG-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 701,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 412,35 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 58,76 Prozent vermindert.

METALL ZUG wurde am Markt mit 315,07 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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