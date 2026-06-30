SPI-Titel METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in METALL ZUG von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem METALL ZUG-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1 640,00 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 CHF in die METALL ZUG-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,098 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 445,12 CHF, da sich der Wert eines METALL ZUG-Papiers am 29.06.2026 auf 729,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 55,55 Prozent verringert.

Am Markt war METALL ZUG jüngst 326,74 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at