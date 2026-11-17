METALL ZUG Aktie
WKN DE: A0Q221 / ISIN: CH0039821084
|METALL ZUG-Performance im Blick
|
17.11.2026 10:03:25
SPI-Titel METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in METALL ZUG von vor 3 Jahren eingebracht
Am 17.11.2023 wurde das METALL ZUG-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die METALL ZUG-Aktie bei 1 400,00 CHF. Bei einem METALL ZUG-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,714 METALL ZUG-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.11.2026 auf 854,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 610,00 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 610,00 CHF, was einer negativen Performance von 39,00 Prozent entspricht.
Alle METALL ZUG-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,67 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu METALL ZUG AG B
Analysen zu METALL ZUG AG B
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|METALL ZUG AG B
|914,00
|-0,87%