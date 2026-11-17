Vor Jahren in METALL ZUG eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 17.11.2023 wurde das METALL ZUG-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die METALL ZUG-Aktie bei 1 400,00 CHF. Bei einem METALL ZUG-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,714 METALL ZUG-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.11.2026 auf 854,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 610,00 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 610,00 CHF, was einer negativen Performance von 39,00 Prozent entspricht.

Alle METALL ZUG-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,67 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at