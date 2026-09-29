SPI-Titel METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in METALL ZUG von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in METALL ZUG-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden METALL ZUG-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1 980,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das METALL ZUG-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,051 METALL ZUG-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.09.2026 44,24 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 876,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 55,76 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von METALL ZUG belief sich zuletzt auf 1,71 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at