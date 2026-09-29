METALL ZUG Aktie
WKN DE: A0Q221 / ISIN: CH0039821084
|Frühe Anlage
|
29.09.2026 10:03:33
SPI-Titel METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in METALL ZUG von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden METALL ZUG-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1 980,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das METALL ZUG-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,051 METALL ZUG-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.09.2026 44,24 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 876,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 55,76 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von METALL ZUG belief sich zuletzt auf 1,71 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu METALL ZUG AG B
|
10:03
|SPI-Titel METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in METALL ZUG von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.09.26
|SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel hätte eine Investition in METALL ZUG von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
15.09.26
|SPI-Papier METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in METALL ZUG von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
08.09.26
|SPI-Titel METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte ein METALL ZUG-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.09.26
|SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in METALL ZUG von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
28.08.26
|SIX-Handel: SPI mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
25.08.26
|SPI-Papier METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in METALL ZUG von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
24.08.26
|Metall Zug – Ergebnis für das für das erste Halbjahr 2026 (EQS Group)
Analysen zu METALL ZUG AG B
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|METALL ZUG AG B
|903,00
|1,46%