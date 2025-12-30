SPI-Titel METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte ein METALL ZUG-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen METALL ZUG-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurden METALL ZUG-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 1 675,45 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die METALL ZUG-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,597 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 29.12.2025 488,23 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 818,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 51,18 Prozent eingebüßt.

METALL ZUG war somit zuletzt am Markt 364,66 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at