METALL ZUG Aktie
WKN DE: A0Q221 / ISIN: CH0039821084
|Rentabler METALL ZUG-Einstieg?
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08.09.2026 10:03:40
SPI-Titel METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte ein METALL ZUG-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Am 08.09.2016 wurden METALL ZUG-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die METALL ZUG-Anteile bei 2 121,62 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die METALL ZUG-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,047 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 41,29 CHF, da sich der Wert eines METALL ZUG-Anteils am 07.09.2026 auf 876,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 58,71 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von METALL ZUG belief sich zuletzt auf 393,88 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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