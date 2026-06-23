SPI-Titel METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in METALL ZUG von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen METALL ZUG-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit METALL ZUG-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die METALL ZUG-Aktie bei 1 045,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das METALL ZUG-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,957 METALL ZUG-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.06.2026 gerechnet (732,00 CHF), wäre die Investition nun 700,48 CHF wert. Mit einer Performance von -29,95 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von METALL ZUG bezifferte sich zuletzt auf 327,91 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at