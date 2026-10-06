METALL ZUG Aktie
WKN DE: A0Q221 / ISIN: CH0039821084
|Investmentbeispiel
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06.10.2026 10:03:24
SPI-Titel METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte eine METALL ZUG-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden METALL ZUG-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2 155,41 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die METALL ZUG-Aktie investiert hat, hat nun 0,464 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 856,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 397,14 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 60,29 Prozent vermindert.
Alle METALL ZUG-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,73 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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