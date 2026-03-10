METALL ZUG Aktie

METALL ZUG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q221 / ISIN: CH0039821084

METALL ZUG-Anlage im Blick 10.03.2026 10:03:35

SPI-Titel METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in METALL ZUG von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen METALL ZUG-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden METALL ZUG-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die METALL ZUG-Aktie an diesem Tag 2 060,00 CHF wert. Bei einem METALL ZUG-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,485 METALL ZUG-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.03.2026 auf 780,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 378,64 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 62,14 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von METALL ZUG betrug jüngst 350,65 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

