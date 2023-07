SPI-Titel Meyer Burger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Meyer Burger-Investment eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Meyer Burger-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Meyer Burger-Anteile an diesem Tag bei 0,12 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 83 829,323 Meyer Burger-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 0,53 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 44 261,88 CHF wert. Damit wäre die Investition 342,62 Prozent mehr wert.

Meyer Burger markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,89 Mrd. CHF. Die Meyer Burger-Aktie wurde am 11.05.2006 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Meyer Burger-Papiers lag damals bei 43,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at