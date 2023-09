SPI-Titel Meyer Burger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Meyer Burger-Investition eingebracht

Vor Jahren in Meyer Burger-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Meyer Burger-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 0,21 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 4 833,253 Meyer Burger-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.09.2023 gerechnet (0,37 CHF), wäre die Investition nun 1 778,64 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 77,86 Prozent.

Insgesamt war Meyer Burger zuletzt 1,32 Mrd. CHF wert. Das Meyer Burger-IPO fand am 11.05.2006 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Meyer Burger-Papiers lag beim Börsengang bei 43,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at