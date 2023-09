SPI-Titel Meyer Burger-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Meyer Burger verloren

Bei einem frühen Investment in Meyer Burger-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Meyer Burger-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Meyer Burger-Anteile bei 1,54 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Meyer Burger-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6 491,357 Meyer Burger-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 303,13 CHF, da sich der Wert einer Meyer Burger-Aktie am 08.09.2023 auf 0,35 CHF belief. Mit einer Performance von -76,97 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Meyer Burger wurde am Markt mit 1,27 Mrd. CHF bewertet. Das Meyer Burger-Papier wurde am 11.05.2006 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Das Meyer Burger-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 43,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at