SPI-Titel Meyer Burger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Meyer Burger-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Meyer Burger-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 08.04.2021 wurde die Meyer Burger-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Meyer Burger-Aktie betrug an diesem Tag 0,15 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 6 649,378 Meyer Burger-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 0,01 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 99,08 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 90,09 Prozent eingebüßt.

Meyer Burger wurde am Markt mit 352,67 Mio. CHF bewertet. Die Meyer Burger-Aktie wurde am 11.05.2006 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Meyer Burger-Anteils bei 43,50 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at