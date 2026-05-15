SPI-Titel Mikron-Aktie: Hätte sich ein Mikron-Investment vor einem Jahr inzwischen rentiert?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mikron-Aktie Investoren gebracht.

Die Mikron-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 15,96 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 626,566 Mikron-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.05.2026 auf 16,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 025,06 CHF wert. Damit wäre die Investition 0,25 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Mikron zuletzt 266,86 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at