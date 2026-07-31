Mikron Aktie
WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066
|Langfristige Anlage
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31.07.2026 10:03:59
SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mikron von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Mikron-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 6,09 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 164,204 Mikron-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 725,78 CHF, da sich der Wert einer Mikron-Aktie am 30.07.2026 auf 16,60 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +172,58 Prozent.
Der Marktwert von Mikron betrug jüngst 281,28 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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