SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mikron von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Mikron-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Mikron-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 6,09 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 164,204 Mikron-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 725,78 CHF, da sich der Wert einer Mikron-Aktie am 30.07.2026 auf 16,60 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +172,58 Prozent.

Der Marktwert von Mikron betrug jüngst 281,28 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at