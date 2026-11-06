Mikron Aktie
WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066
|Lukrative Mikron-Investition?
|
06.11.2026 10:03:30
SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mikron von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 06.11.2023 wurden Mikron-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Mikron-Papier an diesem Tag bei 13,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,407 Mikron-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 05.11.2026 113,33 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 15,30 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,33 Prozent gesteigert.
Mikron wurde am Markt mit 251,98 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mikron AG (Mikron Technology)
|
06.11.26
|SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mikron von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.11.26
|SPI aktuell: SPI mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
30.10.26
|SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Mikron-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
23.10.26
|SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mikron von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.10.26
|SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mikron von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.10.26
|SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mikron-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwacher Handel: SPI zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
02.10.26
|SPI-Wert Mikron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mikron von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
Analysen zu Mikron AG (Mikron Technology)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Mikron AG (Mikron Technology)
|15,60
|1,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.