Mikron Aktie

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WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066

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Lukrative Mikron-Investition? 06.11.2026 10:03:30

SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mikron von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Mikron-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 06.11.2023 wurden Mikron-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Mikron-Papier an diesem Tag bei 13,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,407 Mikron-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 05.11.2026 113,33 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 15,30 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,33 Prozent gesteigert.

Mikron wurde am Markt mit 251,98 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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