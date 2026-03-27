Mikron Aktie

Mikron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066

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Lohnende Mikron-Anlage? 27.03.2026 10:05:09

SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mikron-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mikron-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Mikron-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Mikron-Aktie an diesem Tag bei 11,55 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Mikron-Aktie investiert, befänden sich nun 86,580 Mikron-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 16,42 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 421,65 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 42,16 Prozent vermehrt.

Mikron erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 274,07 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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