SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mikron-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mikron-Aktie gebracht.

Die Mikron-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Mikron-Anteile bei 13,90 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 71,942 Mikron-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Mikron-Aktie auf 20,55 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 478,42 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 47,84 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Mikron belief sich jüngst auf 342,50 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at