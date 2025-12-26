Mikron Aktie
WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066
|Mikron-Performance im Blick
|
26.12.2025 10:03:34
SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mikron-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Die Mikron-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Mikron-Anteile bei 13,90 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 71,942 Mikron-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Mikron-Aktie auf 20,55 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 478,42 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 47,84 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Mikron belief sich jüngst auf 342,50 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mikron AG (Mikron Technology)mehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mikron-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
19.12.25
|SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mikron-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.12.25