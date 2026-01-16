Mikron Aktie

WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066

Lukrative Mikron-Investition? 16.01.2026 10:03:45

SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mikron von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Mikron-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Mikron-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Mikron-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 5,60 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 17,857 Mikron-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.01.2026 gerechnet (20,50 CHF), wäre die Investition nun 366,07 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +266,07 Prozent.

Der Marktwert von Mikron betrug jüngst 339,85 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

