Mikron Aktie
WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066
|Lukrative Mikron-Investition?
|
16.01.2026 10:03:45
SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mikron von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Mikron-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Mikron-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 5,60 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 17,857 Mikron-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.01.2026 gerechnet (20,50 CHF), wäre die Investition nun 366,07 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +266,07 Prozent.
Der Marktwert von Mikron betrug jüngst 339,85 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
