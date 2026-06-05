Mikron Aktie
WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066
|Mikron-Performance
|
05.06.2026 10:03:53
SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mikron von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Mikron-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 6,05 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1 652,893 Mikron-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 28 512,40 CHF, da sich der Wert eines Mikron-Papiers am 04.06.2026 auf 17,25 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 185,12 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Mikron eine Marktkapitalisierung von 286,32 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mikron AG (Mikron Technology)
|
10:03
|SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mikron von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.05.26
|SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mikron von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.05.26
|SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mikron-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.05.26
|SPI-Titel Mikron-Aktie: Hätte sich ein Mikron-Investment vor einem Jahr inzwischen rentiert? (finanzen.at)
|
12.05.26
|Dienstagshandel in Zürich: SPI bewegt sich am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
12.05.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
08.05.26
|SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mikron-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.05.26
|Freundlicher Handel: SPI schlussendlich in Grün (finanzen.at)