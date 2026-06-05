SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mikron von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Mikron-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 6,05 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1 652,893 Mikron-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 28 512,40 CHF, da sich der Wert eines Mikron-Papiers am 04.06.2026 auf 17,25 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 185,12 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Mikron eine Marktkapitalisierung von 286,32 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at