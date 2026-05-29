SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mikron von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Mikron eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Mikron-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 6,30 CHF. Bei einem Mikron-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 158,730 Mikron-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Mikron-Papiers auf 17,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 730,16 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 173,02 Prozent.

Jüngst verzeichnete Mikron eine Marktkapitalisierung von 286,84 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at