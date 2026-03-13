Mikron Aktie
WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066
|Performance im Blick
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13.03.2026 10:03:45
SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mikron-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Mikron-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 6,18 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Mikron-Aktie investiert hat, hat nun 1 618,123 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Mikron-Aktie auf 16,18 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26 181,23 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 26 181,23 CHF, was einer positiven Performance von 161,81 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Mikron belief sich zuletzt auf 269,77 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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