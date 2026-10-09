Mikron Aktie

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WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066

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Rentabler Mikron-Einstieg? 09.10.2026 10:04:05

SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mikron-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Mikron-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Mikron-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Mikron-Papier an diesem Tag 13,75 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 727,273 Mikron-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Mikron-Aktie auf 15,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 490,91 CHF wert. Mit einer Performance von +14,91 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Mikron belief sich jüngst auf 261,74 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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