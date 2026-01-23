Mikron Aktie

WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066

Investmentbeispiel 23.01.2026 10:04:02

SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mikron von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Mikron-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Mikron-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 16,40 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 60,976 Mikron-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Mikron-Aktie auf 19,94 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 215,85 CHF wert. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 215,85 CHF entspricht einer Performance von +21,59 Prozent.

Insgesamt war Mikron zuletzt 331,66 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

