SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mikron-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Mikron-Investment gewesen.

Am 06.03.2021 wurde das Mikron-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,94 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 168,350 Mikron-Aktien. Die gehaltenen Mikron-Aktien wären am 05.03.2026 2 824,92 CHF wert, da der Schlussstand 16,78 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 182,49 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Mikron belief sich zuletzt auf 284,71 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at