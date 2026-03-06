Mikron Aktie

Mikron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Mikron-Anlage? 06.03.2026 10:03:46

SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mikron-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Mikron-Investment gewesen.

Am 06.03.2021 wurde das Mikron-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,94 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 168,350 Mikron-Aktien. Die gehaltenen Mikron-Aktien wären am 05.03.2026 2 824,92 CHF wert, da der Schlussstand 16,78 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 182,49 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Mikron belief sich zuletzt auf 284,71 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Mikron AG (Mikron Technology)

mehr Nachrichten

Analysen zu Mikron AG (Mikron Technology)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Mikron AG (Mikron Technology) 16,78 0,00% Mikron AG (Mikron Technology)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
06.03.26 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen