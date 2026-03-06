Mikron Aktie
WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066
|Rentable Mikron-Anlage?
|
06.03.2026 10:03:46
SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mikron-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 06.03.2021 wurde das Mikron-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,94 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 168,350 Mikron-Aktien. Die gehaltenen Mikron-Aktien wären am 05.03.2026 2 824,92 CHF wert, da der Schlussstand 16,78 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 182,49 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Mikron belief sich zuletzt auf 284,71 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mikron AG (Mikron Technology)
|
06.03.26
|SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mikron-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
06.03.26
|Mikron increases operating profit margin to 10.3% (EQS Group)
|
06.03.26
|Mikron steigert operative Betriebsgewinnmarge auf 10.3% (EQS Group)
|
03.03.26
|Schwacher Handel: SPI schwächelt am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
27.02.26
|SPI-Wert Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mikron-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.02.26
|SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mikron-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
18.02.26
|Freundlicher Handel: Zum Start Gewinne im SPI (finanzen.at)
|
16.02.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Mikron AG (Mikron Technology)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Mikron AG (Mikron Technology)
|16,78
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.