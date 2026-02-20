Mikron Aktie
WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066
|Hochrechnung
|
20.02.2026 10:04:15
SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mikron-Investment von vor einem Jahr verdient
Das Mikron-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Mikron-Anteile an diesem Tag bei 14,90 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 671,141 Mikron-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.02.2026 gerechnet (17,48 CHF), wäre die Investition nun 11 731,54 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17,32 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Mikron belief sich jüngst auf 295,27 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mikron AG (Mikron Technology)
|
20.02.26
|SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mikron-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
18.02.26
|Freundlicher Handel: Zum Start Gewinne im SPI (finanzen.at)
|
16.02.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
16.02.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
16.02.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
16.02.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI bewegt sich mittags im Plus (finanzen.at)
|
16.02.26