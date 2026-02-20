SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mikron-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Mikron eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Mikron-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Mikron-Anteile an diesem Tag bei 14,90 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 671,141 Mikron-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.02.2026 gerechnet (17,48 CHF), wäre die Investition nun 11 731,54 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17,32 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Mikron belief sich jüngst auf 295,27 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at