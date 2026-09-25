Mikron Aktie
WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066
|Mikron-Anlage im Blick
|
25.09.2026 10:03:40
SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mikron von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Mikron-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Mikron-Anteile bei 6,50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Mikron-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,385 Mikron-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.09.2026 247,69 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 16,10 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 247,69 CHF entspricht einer Performance von +147,69 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Mikron bezifferte sich zuletzt auf 272,15 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mikron AG (Mikron Technology)
|
10:03
|SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mikron von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
18.09.26
|SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mikron-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.09.26
|SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mikron von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.09.26
|SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mikron-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
28.08.26
|SPI-Wert Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mikron von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.08.26
|Aufschläge in Zürich: SPI letztendlich freundlich (finanzen.at)
|
21.08.26
|SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mikron-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
14.08.26
|SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mikron von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Mikron AG (Mikron Technology)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Mikron AG (Mikron Technology)
|16,15
|0,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.