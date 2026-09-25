SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mikron von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Mikron-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Mikron-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Mikron-Anteile bei 6,50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Mikron-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,385 Mikron-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.09.2026 247,69 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 16,10 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 247,69 CHF entspricht einer Performance von +147,69 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Mikron bezifferte sich zuletzt auf 272,15 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at