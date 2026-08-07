SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Mikron-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Mikron-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Mikron-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 18,38 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Mikron-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 544,070 Mikron-Anteilen. Die gehaltenen Mikron-Papiere wären am 06.08.2026 9 358,00 CHF wert, da der Schlussstand 17,20 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -6,42 Prozent.

Der Marktwert von Mikron betrug jüngst 280,17 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at