Mikron Aktie

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WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066

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Mikron-Performance 07.08.2026 10:03:56

SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Mikron-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Mikron-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Mikron-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 18,38 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Mikron-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 544,070 Mikron-Anteilen. Die gehaltenen Mikron-Papiere wären am 06.08.2026 9 358,00 CHF wert, da der Schlussstand 17,20 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -6,42 Prozent.

Der Marktwert von Mikron betrug jüngst 280,17 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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