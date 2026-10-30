SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Mikron-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Mikron-Aktien verlieren können.

Am 30.10.2025 wurde die Mikron-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Mikron-Anteile bei 21,10 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Mikron-Aktie investierten, hätten nun 473,934 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Mikron-Anteile wären am 29.10.2026 7 180,09 CHF wert, da der Schlussstand 15,15 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 28,20 Prozent vermindert.

Mikron war somit zuletzt am Markt 252,73 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at