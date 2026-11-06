MindMaze Therapeutics Aktie
WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998
|Langfristige Performance
|
06.11.2026 10:03:30
SPI-Titel MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in MindMaze Therapeutics von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem MindMaze Therapeutics-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die MindMaze Therapeutics-Aktie bei 1,92 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die MindMaze Therapeutics-Aktie investiert, befänden sich nun 521,921 MindMaze Therapeutics-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 71,29 CHF, da sich der Wert eines MindMaze Therapeutics-Anteils am 05.11.2026 auf 0,14 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 92,87 Prozent gleich.
MindMaze Therapeutics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23,66 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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