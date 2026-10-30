SPI-Titel MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in MindMaze Therapeutics von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in MindMaze Therapeutics eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 30.10.2025 wurde das MindMaze Therapeutics-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen MindMaze Therapeutics-Anteile an diesem Tag bei 3,15 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die MindMaze Therapeutics-Aktie investiert hat, hat nun 31,797 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 29.10.2026 5,14 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,16 CHF belief. Die Abnahme von 100 CHF zu 5,14 CHF entspricht einer negativen Performance von 94,86 Prozent.

Zuletzt verbuchte MindMaze Therapeutics einen Börsenwert von 27,50 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at