SPI-Titel MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MindMaze Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in MindMaze Therapeutics-Aktien verlieren können.

Vor 3 Jahren wurden MindMaze Therapeutics-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 5,06 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die MindMaze Therapeutics-Aktie investiert hat, hat nun 197,628 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 21.05.2026 auf 0,47 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93,68 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 90,63 Prozent.

Zuletzt verbuchte MindMaze Therapeutics einen Börsenwert von 68,35 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at