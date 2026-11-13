SPI-Titel MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MindMaze Therapeutics-Investment von vor 5 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in MindMaze Therapeutics-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurde das MindMaze Therapeutics-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 26,96 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die MindMaze Therapeutics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 370,920 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 0,14 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 51,78 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 99,48 Prozent gleich.

MindMaze Therapeutics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25,17 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at