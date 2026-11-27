Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in MindMaze Therapeutics gewesen.

Das MindMaze Therapeutics-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen MindMaze Therapeutics-Anteile an diesem Tag bei 2,85 CHF. Bei einem MindMaze Therapeutics-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 350,877 MindMaze Therapeutics-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der MindMaze Therapeutics-Aktie auf 0,12 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 42,67 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 95,73 Prozent abgenommen.

Am Markt war MindMaze Therapeutics jüngst 21,00 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at