MindMaze Therapeutics Aktie
WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998
|Lukratives MindMaze Therapeutics-Investment?
|
27.11.2026 10:03:44
SPI-Titel MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MindMaze Therapeutics von vor einem Jahr verloren
Das MindMaze Therapeutics-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen MindMaze Therapeutics-Anteile an diesem Tag bei 2,85 CHF. Bei einem MindMaze Therapeutics-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 350,877 MindMaze Therapeutics-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der MindMaze Therapeutics-Aktie auf 0,12 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 42,67 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 95,73 Prozent abgenommen.
Am Markt war MindMaze Therapeutics jüngst 21,00 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MindMaze Therapeutics
|
17:59
|Börse Zürich in Grün: SPI letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:58
|Pluszeichen in Zürich: SPI zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
12:26
|SIX-Handel: SPI mit Kursplus (finanzen.at)
|
10:03
|SPI-Titel MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MindMaze Therapeutics von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
09:28
|Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
26.11.26
|Freundlicher Handel: SPI liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
25.11.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI mit Abgaben (finanzen.at)
|
25.11.26
|Börse Zürich in Grün: SPI zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
Analysen zu MindMaze Therapeutics
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|MindMaze Therapeutics
|0,14
|6,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.