MindMaze Therapeutics Aktie
WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998
|Lukrative MindMaze Therapeutics-Investition?
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24.04.2026 10:03:40
SPI-Titel MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MindMaze Therapeutics von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem MindMaze Therapeutics-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 7,08 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die MindMaze Therapeutics-Aktie investiert hat, hat nun 14,124 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.04.2026 4,76 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,34 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 95,24 Prozent verringert.
Der Marktwert von MindMaze Therapeutics betrug jüngst 54,10 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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