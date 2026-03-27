MindMaze Therapeutics Aktie

MindMaze Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable MindMaze Therapeutics-Anlage? 27.03.2026 10:05:09

SPI-Titel MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MindMaze Therapeutics von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in MindMaze Therapeutics-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades MindMaze Therapeutics-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 7,60 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die MindMaze Therapeutics-Aktie investierten, hätten nun 1 315,789 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.03.2026 512,50 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,39 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 94,88 Prozent verkleinert.

Alle MindMaze Therapeutics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 61,98 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MindMaze Therapeutics

mehr Nachrichten

Analysen zu MindMaze Therapeutics

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

MindMaze Therapeutics 0,39 -7,89% MindMaze Therapeutics

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.03.26 KW 13: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen