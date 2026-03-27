SPI-Titel MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MindMaze Therapeutics von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in MindMaze Therapeutics-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades MindMaze Therapeutics-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 7,60 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die MindMaze Therapeutics-Aktie investierten, hätten nun 1 315,789 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.03.2026 512,50 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,39 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 94,88 Prozent verkleinert.

Alle MindMaze Therapeutics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 61,98 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at