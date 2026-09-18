MindMaze Therapeutics Aktie

MindMaze Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998

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MindMaze Therapeutics-Investition im Blick 18.09.2026 10:04:01

SPI-Titel MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein MindMaze Therapeutics-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen MindMaze Therapeutics-Investment verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde das MindMaze Therapeutics-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das MindMaze Therapeutics-Papier bei 58,80 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,701 MindMaze Therapeutics-Anteilen. Die gehaltenen MindMaze Therapeutics-Anteile wären am 17.09.2026 0,27 CHF wert, da der Schlussstand 0,16 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 99,73 Prozent verringert.

MindMaze Therapeutics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26,24 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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