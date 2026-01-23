SPI-Titel MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein MindMaze Therapeutics-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in MindMaze Therapeutics-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden MindMaze Therapeutics-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 3,63 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die MindMaze Therapeutics-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2 754,821 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 22.01.2026 auf 1,33 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 663,91 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 63,36 Prozent.

Der Marktwert von MindMaze Therapeutics betrug jüngst 193,85 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

