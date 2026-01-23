MindMaze Therapeutics Aktie
WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998
|Lukrativer MindMaze Therapeutics-Einstieg?
|
23.01.2026 10:04:02
SPI-Titel MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein MindMaze Therapeutics-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden MindMaze Therapeutics-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 3,63 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die MindMaze Therapeutics-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2 754,821 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 22.01.2026 auf 1,33 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 663,91 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 63,36 Prozent.
Der Marktwert von MindMaze Therapeutics betrug jüngst 193,85 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MindMaze Therapeutics
|
23.01.26
|SIX-Handel SPI fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
23.01.26
|SPI aktuell: SPI fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
23.01.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI verliert am Mittag (finanzen.at)
|
23.01.26
|SPI-Titel MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein MindMaze Therapeutics-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
22.01.26
|Zuversicht in Zürich: SPI legt zu (finanzen.at)
|
21.01.26
|SIX-Handel: SPI präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
21.01.26