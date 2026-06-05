SPI-Titel MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine MindMaze Therapeutics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in MindMaze Therapeutics-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 05.06.2016 wurde die MindMaze Therapeutics-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die MindMaze Therapeutics-Anteile bei 12,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,333 MindMaze Therapeutics-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3,06 CHF, da sich der Wert eines MindMaze Therapeutics-Papiers am 04.06.2026 auf 0,37 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 96,94 Prozent verringert.

Der Börsenwert von MindMaze Therapeutics belief sich jüngst auf 57,86 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at