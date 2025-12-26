MindMaze Therapeutics Aktie
WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998
|Rentable MindMaze Therapeutics-Anlage?
|
26.12.2025 10:03:34
SPI-Titel MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine MindMaze Therapeutics-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das MindMaze Therapeutics-Papier feiertags-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die MindMaze Therapeutics-Aktie bei 4,10 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2 439,024 MindMaze Therapeutics-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.12.2025 auf 2,26 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 512,20 CHF wert. Damit wäre die Investition 44,88 Prozent weniger wert.
MindMaze Therapeutics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 344,95 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
