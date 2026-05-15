SPI-Titel MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine MindMaze Therapeutics-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die MindMaze Therapeutics-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das MindMaze Therapeutics-Papier an diesem Tag bei 2,17 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 46,083 MindMaze Therapeutics-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.05.2026 auf 0,39 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17,74 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 82,26 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von MindMaze Therapeutics bezifferte sich zuletzt auf 61,22 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at