MindMaze Therapeutics-Investition im Blick 27.02.2026 10:03:43

SPI-Titel MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MindMaze Therapeutics von vor 3 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in MindMaze Therapeutics-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 3 Jahren wurde das MindMaze Therapeutics-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die MindMaze Therapeutics-Anteile bei 9,64 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die MindMaze Therapeutics-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 103,734 MindMaze Therapeutics-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 26.02.2026 auf 0,74 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76,35 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 92,37 Prozent.

Der Marktwert von MindMaze Therapeutics betrug jüngst 120,82 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

