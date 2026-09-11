MindMaze Therapeutics Aktie
WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998
|MindMaze Therapeutics-Investition im Blick
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11.09.2026 10:03:35
SPI-Titel MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MindMaze Therapeutics von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurde die MindMaze Therapeutics-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die MindMaze Therapeutics-Aktie bei 3,31 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in MindMaze Therapeutics-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 021,148 MindMaze Therapeutics-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 543,81 CHF, da sich der Wert eines MindMaze Therapeutics-Papiers am 10.09.2026 auf 0,18 CHF belief. Mit einer Performance von -94,56 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
MindMaze Therapeutics wurde am Markt mit 31,37 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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