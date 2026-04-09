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mobilezone Aktie

mobilezone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694

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Dividendenanpassung 09.04.2026 10:02:23

SPI-Titel mobilezone-Aktie: Diese Dividende steht mobilezone-Anteilseignern zu

SPI-Titel mobilezone-Aktie: Diese Dividende steht mobilezone-Anteilseignern zu

mobilezone-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die mobilezone-Dividendenzahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von SPI-Wert mobilezone am 08.04.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0,90 CHF vereinbart. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, ist die Dividende damit gleichgeblieben. Somit vergütet mobilezone die Aktionäre insgesamt mit 38,84 Mio. CHF. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, hat sich die Gesamtausschüttung damit nicht verändert.

mobilezone-Aktie mit Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging die mobilezone-Aktie via SIX SX bei einem Wert von 15,20 CHF aus dem Geschäft. Der Dividendenabschlag auf den mobilezone-Anteilsschein erfolgt am 09.04.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem mobilezone-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Aktionäre. Für das Jahr 2025 verzeichnet die mobilezone-Aktie eine Dividendenrendite von 6,78 Prozent. Somit schwächte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr ab. Damals betrug sie noch 8,67 Prozent.

Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat der Kurs von mobilezone via SIX SX 21,60 Prozent hinzugewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 294,00 Prozent stärker zugelegt als der mobilezone-Kurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel mobilezone

Demnach würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen konstant bleiben. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 5,92 Prozent sinken.

mobilezone-Grunddaten

Die Marktkapitalisierung des SPI-Unternehmens mobilezone beläuft sich aktuell auf 646,543 Mio. CHF. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von mobilezone beträgt aktuell 0,00. Der Umsatz von mobilezone betrug in 2025 905,590 Mio. CHF. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf -0,62 CHF.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com,ESB Professional / Shutterstock.com

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